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    Владимир Зеленский сообщил о подготовке трехсторонних переговоров Украины, США и России

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 01:30
    Владимир Зеленский сообщил о подготовке трехсторонних переговоров Украины, США и России

    Украина получила от США информацию о готовности России провести трехстороннюю встречу с представителями Вашингтона и Киева на техническом уровне для обсуждения мирного урегулирования.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Владимир Зеленский заявил в беседе с журналистами.

    "Американская сторона предлагает сделать это как можно скорее, мы поддерживаем эту инициативу. Я не знаю окончательных дат этой встречи. Повестка дня - положить конец войне, приблизить мир и подготовить все для встречи на уровне лидеров", - сказал он.

    По словам Зеленского, украинские переговорщики намерены провести консультации с представителями США и России, чтобы приблизить завершение российско-украинского конфликта. Ожидается, что трехсторонняя встреча состоится не позднее начала ноября.

    "Мы будем поддерживать предложения как о прекращении огня, так и о завершении войны, о перемирии в энергетической сфере, о любых гуманитарных инициативах, о возвращении пленных. Главная инициатива всех этих переговоров и главный позитивный сигнал - это встретиться как можно скорее и начать работать", - отметил Зеленский.

    Он подчеркнул, что для достижения мира необходимо также согласовать встречу лидеров Украины, США и России, в которой, по его мнению, должны участвовать и представители Европы.

    "Это для нас важно, потому что повестка дня любых договоренностей будет касаться и гарантий безопасности, и плана восстановления нашего государства после окончания войны, и других вопросов, связанных с США, окончанием войны России против Украины и европейской поддержкой. То есть все эти вопросы мы обсуждали с партнерами", - добавил Зеленский.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
    Zelenski: Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqlara hazırlıq görülür
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