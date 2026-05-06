    АПК
    06 мая, 2026
    • 10:55
    Мухтар Бабаев: За последние 30 лет ущерб агросектору от стихийных бедствий составил $3 трлн

    За последние 30 лет стихийные бедствия нанесли ущерб мировому аграрному сектору на сумму более $3 трлн.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на 5-м Форуме по развитию агробизнеса в рамках Caspian Agro Week в Баку.

    По его словам, сегодня сельское хозяйство - это не только сфера экономической деятельности, но и один из ключевых секторов стратегического значения с точки зрения продовольственной безопасности и экономической стабильности.

    "В последние годы климатические и погодные явления в мире претерпели значительные изменения. Если прежде подобные явления носили в основном локальный и сезонный характер, то сегодня их масштабы и последствия заметно возросли. Более сильные ураганы, продолжительные засухи, масштабные наводнения и другие экстремальные погодные явления стали происходить чаще и охватывать более обширную географию. Изменение климата не только увеличивает интенсивность таких явлений, но и влияет на сроки и периоды их возникновения", - отметил он.

    Бабаев добавил, что это усложняет процесс планирования, особенно в сельскохозяйственном секторе:

    "По данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет количество стихийных бедствий, связанных с погодными и климатическими факторами, выросло примерно в пять раз. Наводнения и сели стали одним из самых распространенных и разрушительных стихийных бедствий. За последние 30 лет в 168 странах зафиксировано более 4700 селей, затронувших более 3,2 млрд человек. Общий экономический ущерб от них составил $1,3 трлн.

    По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), за последние 30 лет стихийные бедствия нанесли ущерб сельскому хозяйству на сумму более $3 трлн, что означает в среднем ежегодные потери более чем в $100 млрд. Эти данные еще раз подтверждают, что климатические риски перестали быть исключительно экологической проблемой и представляют собой серьезный вызов для продовольственной безопасности и экономической стабильности. Рост интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений создает новые вызовы для систем раннего предупреждения, затрудняет планирование в сельском хозяйстве и повышает риски для фермеров".

    Мухтар Бабаев Caspian Agro 2026 Стихийные бедствия Аграрный сектор
