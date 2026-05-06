ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

В январе-апреле текущего года в Азербайджане поступления по обязательному государственному социальному страхованию превысили 2 млрд 210,6 млн манатов, что на 117,9 млн манатов больше прогноза.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, поступления от внебюджетных организаций составили 485,5 млн манатов.

Поступления по страхованию от безработицы составили 78,5 млн манатов (около 3,3 млн манатов сверх прогноза), в том числе по внебюджетному сектору - 61,3 млн манатов.

Поступления по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) превысили 339,8 млн манатов (около 9,9 млн манатов сверх прогноза), в том числе по внебюджетному сектору - 229,1 млн манатов.