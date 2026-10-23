В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 23 октября, 2026
- 08:21
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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.