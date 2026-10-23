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    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 23 октября, 2026
    • 08:21
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    44 filmi
    44 filmi

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