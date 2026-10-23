İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 23 oktyabr, 2026
    • 08:19
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakıda tıxac problemi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:43
    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru həbs edilib, yarım milyon manat mənimsəmədə təqsirli bilinir
    Digər
    09:43
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tur başlayır
    Komanda
    09:34
    Azərbaycanda gələn il bütün şəhər və rayonlar dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq
    Maliyyə
    09:33
    Azərbaycanın icmal büdcəsinin kəsirinin yuxarı həddi 5 % azaldılır
    Maliyyə
    09:29
    İnfantino: "Azərbaycan və Özbəkistan dünyanın ən yaxşı gənc futbolçularını qarşılamağa hazırlaşır"
    Futbol
    09:29
    İcbari Tibbi Sığorta Fonduna büdcədən ayırmalar 22 %-dən çox artırılır
    Maliyyə
    09:23
    Azərbaycan dövlət zəmanətlərinin yuxarı həddini 2 dəfə artırır
    Maliyyə
    09:21
    Salyanda kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
    Hadisə
    09:21
    UEFA reytinqi: Azərbaycan həftəni 24-cü pillədə başa vurub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti