Azərbaycanda 4 aylıq sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları açıqlanıb
- 06 may, 2026
- 14:27
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2 milyard 210,6 milyon manatdan çox olub, proqnozdan əlavə 117,9 milyon manatdan çox vəsait ödənilib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, o cümlədən qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 1 milyard 485,5 milyon manata yaxın təşkil edib.
Həmin dövrdə işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar 78,5 milyon manata yaxın olub, proqnozdan əlavə 3,3 milyon manata yaxın vəsait ödənilib. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 61,3 milyon manatı ötüb.
İcbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar 339,8 milyon manatdan çox olub, proqnozdan əlavə 9,9 milyon manata yaxın vəsait ödənilib. eyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 229,1 milyon manatdan çox olub.