Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura iki oyunla yekun vurulub
Komanda
- 01 noyabr, 2026
- 15:52
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Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura son iki oyunla yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayında NTD ilə üz-üzə gələn "Gəncə" 100:80 hesablı qələbəyə sevinib.
"Sabah" isə Bakı İdman Sarayında "Sumqayıt"ı məğlub edib - 100:85.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki görüşlərində "Ordu" "Naxçıvan"a "84:76, "Neftçi" isə "LANDAU Lions"a 86:84 hesabı ilə qalib gəlib.
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