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    Маск потратил на поддержку республиканцев более $445 млн

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 07:39
    Маск потратил на поддержку республиканцев более $445 млн

    Американский предприниматель и богатейший человек планеты Илон Маск пожертвовал свыше $445 млн на предвыборную кампанию Республиканской партии в рамках промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

    Это, отмечает издание, сделало Маска крупнейшим политическим донором этого электорального цикла. Он опередил в том числе главного спонсора демократов миллиардера Джорджа Сороса, отметило агентство.

    Для Маска очень многое зависит от исхода предстоящих выборов, пишет агентство. Если демократы добьются контроля над Палатой представителей, в центре внимания законодателей может оказаться его деятельность как куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

    Кроме того, возглавляемые им компании SpaceX, Tesla, Neuralink существенно зависят от политики федеральных регуляторов.

    Ранее газета The New York Times писала, что Маск с начала июля перечислил более $276 млн на поддержку республиканцев в преддверии промежуточных выборов.

    Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На кону будут все места в Палате представителей, а также - часть мест в Сенате. Опросы показывают, что демократы могут вернуть контроль над Палатой представителей, тогда как судьба Сената остается неопределенной.

    Илон Маск Республиканцы Промежуточные выборы Соединенные Штаты Америки (США)
    İlon Mask Corc Sorosu geridə qoyub
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