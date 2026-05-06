Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

Председатель Центральный банк Азербайджана Талех Кязымов заявил, что регулятор ограничил выдачу населению кредитных карт с чрезмерно высокими лимитами.

Как сообщает Report, об этом заявил Кязымов заявил на сегодняшней пресс-конференции.

"После введения лимита в размере, превышающем заработную плату не более чем в 5 раз, количество кредитных карт начало активно сокращаться, поскольку через них осуществлялись невероятно крупные заимствования. Мы это предотвратили", - отметил Кязымов.

Согласно статистическому бюллетеню ЦБА, на 1 апреля в Азербайджане из 22,4 млн платежных карт 20,3 млн были дебетовыми, 2,1 млн - кредитными. За последний год количество дебетовых карт увеличилось на 12%, а количество кредитных карт уменьшилось на 9%. В общем количестве карт зафиксирован рост на 10%.