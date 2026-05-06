    • 06 мая, 2026
    • 16:25
    Прокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании

    Генеральные прокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение правового сотрудничества и укрепление взаимодействия в сфере борьбы с преступностью.

    Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, документ был подписан в рамках официального визита в Баку делегации во главе с генеральным прокурором Монголии Жаргалсайханом Банзрагчийном, прибывшей в страну по приглашению генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.

    В ходе встречи стороны подчеркнули динамичное развитие отношений между двумя государствами, а также отметили эффективное сотрудничество между правоохранительными органами.

    Камран Алиев проинформировал монгольскую делегацию о проводимой в Азербайджане цифровизации деятельности органов прокуратуры и внедрении новых правовых институтов.

    В свою очередь генпрокурор Монголии поблагодарил за теплый прием и заявил, что возглавляемое им ведомство придает большое значение развитию связей с Азербайджаном.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с преступностью, а также договорились продолжить взаимодействие в сферах экстрадиции, правовой помощи, подготовки прокуроров и по другим направлениям.

    Кроме того, генеральному прокурору Монголии была вручена юбилейная медаль 100-летие прокуратуры Азербайджана за вклад в развитие сотрудничества между прокуратурами двух стран.

