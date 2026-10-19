В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли около 40 человек

В результате ракетного удара йеменских хуситов по военному лагерю в провинции Шабва на юге Йемена погибли около 40 военнослужащих, есть раненые.

Как передает Report, об этом сообщает йеменское издание Al-Wajha со ссылкой на предварительные данные.

По информации издания, хуситы нанесли удар баллистической ракетой по военному лагерю Аль-Алам во время проведения учебных занятий батальона быстрого реагирования, входящего в состав южных сил.

В результате атаки подразделение понесло значительные потери.

Отмечается, что окончательное число погибших и пострадавших пока не подтверждено официальными источниками.