В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли около 40 человек
Другие страны
- 19 октября, 2026
- 13:59
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В результате ракетного удара йеменских хуситов по военному лагерю в провинции Шабва на юге Йемена погибли около 40 военнослужащих, есть раненые.
Как передает Report, об этом сообщает йеменское издание Al-Wajha со ссылкой на предварительные данные.
По информации издания, хуситы нанесли удар баллистической ракетой по военному лагерю Аль-Алам во время проведения учебных занятий батальона быстрого реагирования, входящего в состав южных сил.
В результате атаки подразделение понесло значительные потери.
Отмечается, что окончательное число погибших и пострадавших пока не подтверждено официальными источниками.
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