İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Yəməndə husilərin düşərgəyə endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində 40-a yaxın hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 14:18
    Yəməndə husilərin düşərgəyə endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində 40-a yaxın hərbçi ölüb

    Husilərin Yəmənin cənubundakı Şəbva əyalətində hərbi düşərgəyə endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində 40-a yaxın hərbçi ölüb, yaralılar var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yəmənin "Al-Wajha" nəşri məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, husilər cənub qüvvələrinin tərkibində olan çevik reaksiya batalyonunun təlim məşğələləri zamanı Əl-Ələm hərbi düşərgəsinə ballistik raketlə zərbə endiriblər.

    Qeyd olunur ki, həlak olanların və xəsarət alanların yekun sayını hələ ki rəsmi mənbələr təsdiqləməyib.

    Yəməndə vətəndaş müharibəsi Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Yəmən
    В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли около 40 человек
    MiniBoss
    MiniBoss

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