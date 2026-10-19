Yəməndə husilərin düşərgəyə endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində 40-a yaxın hərbçi ölüb
Digər ölkələr
- 19 oktyabr, 2026
- 14:18
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Husilərin Yəmənin cənubundakı Şəbva əyalətində hərbi düşərgəyə endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində 40-a yaxın hərbçi ölüb, yaralılar var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yəmənin "Al-Wajha" nəşri məlumat yayıb.
Bildirilib ki, husilər cənub qüvvələrinin tərkibində olan çevik reaksiya batalyonunun təlim məşğələləri zamanı Əl-Ələm hərbi düşərgəsinə ballistik raketlə zərbə endiriblər.
Qeyd olunur ki, həlak olanların və xəsarət alanların yekun sayını hələ ki rəsmi mənbələr təsdiqləməyib.
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