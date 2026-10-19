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    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер

    Индивидуальные
    • 19 октября, 2026
    • 13:50
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер

    Делегация в составе руководителей международных спортивных организаций и национальных паралимпийских комитетов зарубежных стран посетила Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер".

    Как сообщили Report в пресс-службе Национального паралимпийского комитета, делегация прибыла в Азербайджан для участия в мероприятии, посвященном 30-летию создания паралимпийского комитета.

    В сопровождении руководства организации гости ознакомились с богатой историей Ичеришехер, его архитектурными достопримечательностями и национально-культурным наследием Азербайджана.

    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер

    Национальный паралимпийский комитет Историко-архитектурный заповедник Ичеришехер
    Фото
    Beynəlxalq nümayəndə heyəti "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib
    44 - Tezliklə
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