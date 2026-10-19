Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
Индивидуальные
- 19 октября, 2026
- 13:50
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Делегация в составе руководителей международных спортивных организаций и национальных паралимпийских комитетов зарубежных стран посетила Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер".
Как сообщили Report в пресс-службе Национального паралимпийского комитета, делегация прибыла в Азербайджан для участия в мероприятии, посвященном 30-летию создания паралимпийского комитета.
В сопровождении руководства организации гости ознакомились с богатой историей Ичеришехер, его архитектурными достопримечательностями и национально-культурным наследием Азербайджана.
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