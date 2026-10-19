İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Beynəlxalq nümayəndə heyəti "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib

    Fərdi
    • 19 oktyabr, 2026
    • 13:23
    Beynəlxalq nümayəndə heyəti İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib

    Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin (AMPK) yaradılmasının 30 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etmək üçün ölkədə səfərdə olan beynəlxalq idman təşkilatlarının və xarici ölkələrin milli paralimpiya komitələrinin rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyəti "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMPK-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qurum rəhbərliyinin müşayiəti ilə baş tutan ziyarət zamanı qonaqlara İçərişəhərin zəngin tarixi, memarlıq irsi və Azərbaycanın milli-mədəni dəyərləri haqqında məlumat verilib.

    Səfər çərçivəsində nümayəndələr qədim küçələr və tarixi memarlıq abidələri ilə yaxından tanış olaraq paytaxtın zəngin mədəni irsi haqqında ətraflı məlumat əldə ediblər.

    Beynəlxalq nümayəndə heyəti İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib
    Beynəlxalq nümayəndə heyəti İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib
    Beynəlxalq nümayəndə heyəti İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib
    Beynəlxalq nümayəndə heyəti İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib
    Beynəlxalq nümayəndə heyəti İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib
    Beynəlxalq nümayəndə heyəti İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib
    Beynəlxalq nümayəndə heyəti İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib
    Beynəlxalq nümayəndə heyəti İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib
    Beynəlxalq nümayəndə heyəti İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunu ziyarət edib
    Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi
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