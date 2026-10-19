В Баку временно изменена конечная остановка автобуса №49

В Баку временно перенесена конечная остановка автобусного маршрута №49.

Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Перенос связан с ограничением движения транспорта из-за ремонтных работ на участке улицы Мехти Гусейнзаде - от пересечения с улицей Ени Рамана до школы №68 в посёлке Сабунчи. Из-за ограничения конечная остановка перенесена на улицу Явер Алиева.