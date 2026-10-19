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    В Баку временно изменена конечная остановка автобуса №49

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 13:55
    В Баку временно изменена конечная остановка автобуса №49

    В Баку временно перенесена конечная остановка автобусного маршрута №49.

    Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Перенос связан с ограничением движения транспорта из-за ремонтных работ на участке улицы Мехти Гусейнзаде - от пересечения с улицей Ени Рамана до школы №68 в посёлке Сабунчи. Из-за ограничения конечная остановка перенесена на улицу Явер Алиева.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) автобусные остановки
    Bakıda 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti dəyişdirilib
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