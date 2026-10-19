В Баку временно изменена конечная остановка автобуса №49
Инфраструктура
- 19 октября, 2026
- 13:55
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В Баку временно перенесена конечная остановка автобусного маршрута №49.
Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Перенос связан с ограничением движения транспорта из-за ремонтных работ на участке улицы Мехти Гусейнзаде - от пересечения с улицей Ени Рамана до школы №68 в посёлке Сабунчи. Из-за ограничения конечная остановка перенесена на улицу Явер Алиева.
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