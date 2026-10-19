İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bakıda 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    • 19 oktyabr, 2026
    • 13:35
    Bakıda 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti dəyişdirilib

    Bakının Sabunçu qəsəbəsində Mehdi Hüseynzadə küçəsinin Yeni Ramana küçəsi ilə kəsişməsindən 68 nömrəli məktəbin qarşısınadək olan hissəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyatı vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata əsasən, məhdudiyyət səbəbindən 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti olaraq Yavər Əliyev küçəsində təyin edilib.

    Sərnişin avtobusları Sərnişindaşıma Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
    В Баку временно изменена конечная остановка автобуса №49
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:09
    Yaponiya səfiri: Azərbaycanın Orta Dəhlizdə əhəmiyyəti artmaqda davam edir
    Xarici siyasət
    14:03
    AFFA rəsmisi Seymur Səlimli: "Klubların peşəkar inkişafı və idarəetmə keyfiyyəti əsas hədəfdir" - Müsahibə
    Fərdi
    14:01
    İran səfiri Almaniya XİN-ə çağırılıb
    Digər ölkələr
    13:59
    Kino Agentliyi: "44" filminin nümayişi zamanı çəkiliş aparan şəxslər cəzalandırılacaq
    İncəsənət
    13:57
    Azərbaycan buğda idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın artırıb
    Biznes
    13:48
    Yunanıstan sahillərində 2 kater batıb, 12 nəfər ölüb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    13:40
    Günel Bədəlova: "ISMF-nin vitse-prezidenti seçilməyim Azərbaycan üçün yeni imkanlar yaradır"
    Fərdi
    13:35
    Bakıda 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti dəyişdirilib
    İnfrastruktur
    13:30
    Foto
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti