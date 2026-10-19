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    Протестующие студенты заблокировали вход в Лувр в Париже

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 14:03
    Протестующие студенты заблокировали вход в Лувр в Париже

    В рамках студенческих протестов заблокирован вход в Лувр в Париже, чтобы выразить свою поддержку демонстрациям старшеклассников и осудить действия правоохранительных органов.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    "Мы с гордостью сообщаем, что перекрываем вход в крупнейший музей мира", – говорилось в листовке, вывешенной возле Лувра, который не смог открыть свои двери для посетителей.

    К протестующим присоединились и студенты Школы Лувра (государственное высшее учебное заведение), расположенное на территории Луврского дворца.

    Отметим, что в связи с продолжающимися протестами по всей Франции, а также беспорядков и столкновений премьер-министр Себастьян Лекорню сегодня проведет совещание межведомственного кризисного центра.

    В ряде городов уже объявлен комендантский час.

    По данным медиа, координационная группа, стоявшая за протестами во Франции, объявила в понедельник о втором этапе акций - 24 и 31 октября.

    Лувр Акции протеста во Франции
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