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    Посол Японии: значение Азербайджана в Среднем коридоре продолжает расти

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 13:53
    Посол Японии: значение Азербайджана в Среднем коридоре продолжает расти

    Значение Азербайджана в Среднем коридоре, соединяющем Азию и Европу, с каждым годом возрастает, а роль страны в качестве связующего транспортно-логистического хаба с Центральной Азией будет укрепляться.

    Об этом в интервью Report заявил посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

    "Мы считаем, что значение Азербайджана в Среднем коридоре, соединяющем Азию и Европу, с каждым годом возрастает. В условиях нестабильной ситуации в соседних странах регион Южного Кавказа, центром которого является Азербайджан, имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения морских, наземных и воздушных перевозок, логистики и передвижения людей",- отметил он.

    Дипломат отметил, что Азербайджан официально участвует в саммите глав государств Центральной Азии, что, по его мнению, будет способствовать дальнейшему укреплению роли страны в качестве связующего звена между регионами.

    Ватанабэ также напомнил, что во время июньского визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Японию стороны подчеркнули важность сотрудничества в рамках Каспийского маршрута для укрепления региональных и международных связей.

    "Ожидается, что дальнейшая деятельность в этом направлении будет расширяться, а ключевым понятием останется укрепление связей", - отметил посол.

    С полным текстом интервью можно ознакомится по ссылке.

    Кацуя Ватанабэ Азербайджано-японские отношения Джейхун Байрамов Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
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