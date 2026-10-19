Посол Японии: значение Азербайджана в Среднем коридоре продолжает расти

Значение Азербайджана в Среднем коридоре, соединяющем Азию и Европу, с каждым годом возрастает, а роль страны в качестве связующего транспортно-логистического хаба с Центральной Азией будет укрепляться.

Об этом в интервью Report заявил посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

"Мы считаем, что значение Азербайджана в Среднем коридоре, соединяющем Азию и Европу, с каждым годом возрастает. В условиях нестабильной ситуации в соседних странах регион Южного Кавказа, центром которого является Азербайджан, имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения морских, наземных и воздушных перевозок, логистики и передвижения людей",- отметил он.

Дипломат отметил, что Азербайджан официально участвует в саммите глав государств Центральной Азии, что, по его мнению, будет способствовать дальнейшему укреплению роли страны в качестве связующего звена между регионами.

Ватанабэ также напомнил, что во время июньского визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Японию стороны подчеркнули важность сотрудничества в рамках Каспийского маршрута для укрепления региональных и международных связей.

"Ожидается, что дальнейшая деятельность в этом направлении будет расширяться, а ключевым понятием останется укрепление связей", - отметил посол.

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