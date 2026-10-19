Кацуя Ватанабэ: Проекты в транспорте и ВИЭ в Азербайджане привлекают компании из Японии – Интервью

Азербайджан сегодня проводит многовекторную внешнюю политику. Одним из ключевых направлений этой политики является расширение сотрудничества со странами Азии, в том числе с Японией. Японский бизнес давно присутствует в Азербайджане, активно участвуя в энергетических проектах в стране. В 2027 году Азербайджан и Япония будут отмечать 35-летие установления дипломатических отношений. Стороны намерены расширять существующие политические и экономические связи с целью углубления двустороннего сотрудничества. О том, как сегодня развиваются отношения двух стран и дальнейших планах рассказал в интервью Report посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

- Господин посол, как вы оцениваете нынешний уровень политического диалога между Токио и Баку?

- С момента установления дипломатических отношений в 1992 году наши страны на протяжении более 30 лет поддерживают тесный политический диалог, основанный на взаимном доверии. Мы считаем, что благодаря последовательному проведению взаимных визитов высокопоставленных официальных лиц и политических консультаций диалог между двумя странами постоянно углубляется.

Визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Японию в июне этого года стал весьма полезной возможностью подтвердить взаимное стремление к углублению двустороннего сотрудничества в широком спектре областей, включая экономику. Кроме того, вновь была подтверждена важность продолжения активного и содержательного политического диалога между двумя странами.

На встрече министров иностранных дел состоялся широкий обмен мнениями о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Украине и на Южном Кавказе, а также о проблемах, с которыми сталкивается международное сообщество. Мы придаем большое значение углублению диалога и сотрудничества двух стран и на международном уровне.

Что касается двусторонних отношений, важно последовательно преобразовывать политический диалог, который наши страны вели до настоящего времени, в конкретное сотрудничество. В частности, в условиях нестабильной ситуации на Ближнем Востоке сотрудничество в широком спектре областей, включая энергетическую безопасность, приобретает для Японии все большее значение. Наряду с обсуждением стабильных поставок сырой нефти из Азербайджана, стороны обменялись мнениями о направлениях, в которых две страны могли бы расширить сотрудничество в будущем, включая декарбонизацию, транспортное сообщение и связанность через Каспийское море, а также инвестиции.

Стороны также договорились ускорить переговоры с целью скорейшего завершения работы над соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Ожидается, что углубление политических отношений приведет к конкретным результатам и в экономической сфере.

Важно сохранить положительную динамику, возникшую благодаря июньскому визиту министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в Японию, продолжать диалог посредством взаимных визитов высокопоставленных официальных лиц и регулярных политических консультаций, а также развивать сотрудничество в широком спектре областей, включая энергетику, экономику, инвестиции, транспортную связанность, мир и стабильность на Южном Кавказе.

В 2027 году две страны отметят важную дату - 35-летие установления дипломатических отношений. Мы намерены воспользоваться этой возможностью, чтобы еще больше укрепить наши дружественные отношения, основанные на взаимном доверии.

- Какие направления двустороннего сотрудничества между Японией и Азербайджаном вы считаете наиболее перспективными в ближайшие годы?

- Считаю, что у Японии и Азербайджана есть широкие возможности для развития двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику, культуру, образование и контакты между людьми.

Например, в экономической сфере японские компании участвуют в разработке нефтяного месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) и проекте трубопровода Баку-Тбилиси- Джейхан (БТД). Энергетический сектор, прежде всего нефтегазовая отрасль, и впредь будет оставаться одним из перспективных направлений сотрудничества.

До обострения ситуации на Ближнем Востоке Япония в значительной степени полагалась на импорт из стран этого региона для обеспечения поставок сырой нефти. С целью поиска альтернативных источников поставок велись переговоры с различными странами, и в мае этого года, после обострения ситуации на Ближнем Востоке, азербайджанская нефть впервые была поставлена в Японию. Это событие широко освещалось в японских СМИ как символ дружественных отношений между двумя странами.

Кроме того, амбициозные инициативы правительства Азербайджана в области зеленого роста и политика по превращению страны в региональный логистический хаб также вызывают интерес у японских компаний.

Ожидается также развитие сотрудничества в сфере туризма, в том числе, благодаря более широкому распространению информации об Азербайджане посредством аудиовизуальных СМИ и других каналов. В 2026 году стартует показ японского телесериала, снятого в Азербайджане (второй сезон популярного японского телесериала Vivant - ред.), что будет способствовать постепенному росту интереса к стране в Японии.

- Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан Японии с 1 июля 2026 года по 1 июля 2027 года. Как, по вашему мнению, это повлияет на туризм, деловые связи и контакты между гражданами двух стран? Может ли Япония, в свою очередь, рассмотреть возможность дальнейшего упрощения визовых процедур для граждан Азербайджана?

Мы считаем, что решение правительства Азербайджана об отмене визовых требований будет способствовать не только развитию туризма, но и активизации поездок между странами в различных целях. Рассчитываем, что это решение внесет значительный вклад в дальнейшее расширение экономических, межличностных и культурных связей между двумя странами.

Что касается японских виз, то в настоящее время формирование в Японии "общества упорядоченного совместного проживания с иностранными гражданами" является одним из вопросов, вызывающих большой общественный интерес. В связи с этим необходимо обеспечить надлежащее проведение визовых процедур с учетом необходимости регулирования миграции и статуса пребывания, а также обеспечения общественной безопасности.

Поэтому на данном этапе рассмотрение вопроса об упрощении визовых процедур не входит в повестку дня. Вместе с тем Япония придает большое значение развитию межличностных контактов с Азербайджаном и намерена и далее укреплять обмены между двумя странами по различным направлениям, выходящим за рамки визовых вопросов.

- Какие меры принимаются для увеличения двусторонней торговли между Азербайджаном и Японией? Есть ли потенциал для дальнейшего его расширения, и какие товары или отрасли могут стать ее основными драйверами? Какие из них, на ваш взгляд, имеют наибольшие перспективы выхода на японский рынок?

- В настоящее время значительную долю японского экспорта в Азербайджан составляют изделия из черных металлов и автомобили, а азербайджанского в Японию - алюминиевые сплавы и вино.

Проведение двусторонних встреч, в том числе в рамках Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Японией и Азербайджаном, организация семинаров торгово-промышленными организациями двух стран - JETRO и AZPROMO, а также участие в мероприятиях, проводившихся в наших странах, таких как COP29, мероприятия Международного союза электросвязи и выставка Expo в Осаке, способствуют углублению взаимопонимания и увеличению двусторонней торговли.

Например, на выставке Expo в Осаке Азербайджан представил впечатляющий павильон. Дегустация азербайджанского чая в павильоне способствовала повышению его узнаваемости среди посетителей и открыла возможности для потенциального делового сотрудничества.

Что касается расширения торговли, то за время дипломатической миссии в Азербайджане мне довелось посетить многие регионы страны, в том числе в личных поездках. Я убедился, что каждый регион обладает разнообразной местной продукцией, имеющей свои особенности. Считаю, что в будущем существует множество возможностей для выхода азербайджанских товаров на японский рынок.

- В каких отраслях экономики Азербайджана вы ожидаете появления новых японских инвестиций в ближайшие годы?

- В настоящее время основные инвестиции сосредоточены в энергетическом секторе, прежде всего в нефтегазовой отрасли. Вместе с тем амбициозные инициативы правительства Азербайджана в области зеленого роста и его усилия по превращению страны в региональный логистический узел вызывают интерес японских компаний.

Ожидается также развитие сотрудничества в сфере туризма. Кроме того, внимание японских компаний привлекают меры правительства Азербайджана по определению привлекательных для частных инвестиций отраслей экономики, развитию горнодобывающей и металлургической промышленности, цифровой трансформации, сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, туризма и других направлений.

- На каком этапе находится работа над соглашением между Азербайджаном и Японией о поощрении и защите инвестиций и когда оно может быть подписано? Насколько, по вашему мнению, это соглашение способно повысить интерес японского бизнеса к Азербайджану?

- В настоящее время между нашими странами продолжаются обсуждения, направленные на завершение переговоров по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций. Обе стороны прилагают активные усилия для скорейшего завершения переговорного процесса.

Мы надеемся, что эти усилия будут способствовать улучшению инвестиционного климата в обеих странах и увеличению объема инвестиций.

- Как Япония оценивает роль Азербайджана в развитии региональных транспортных и логистических маршрутов, связывающих Азию и Европу? Какую роль Токио может сыграть в их развитии и укреплении цепочек поставок?

- Мы считаем, что значение Азербайджана в Среднем коридоре, соединяющем Азию и Европу, с каждым годом возрастает. В условиях нестабильной ситуации в соседних странах регион Южного Кавказа, центром которого является Азербайджан, имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения морских, наземных и воздушных перевозок, логистики и передвижения людей.

Азербайджан официально участвует в саммите глав государств Центральной Азии, и мы полагаем, что роль страны в качестве связующего хаба с Центральной Азией будет и дальше укрепляться.

Во время июньского визита министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в Японию стороны договорились о важности сотрудничества в рамках Каспийского маршрута для укрепления связей внутри региона и за его пределами. Ожидается, что дальнейшая деятельность в этом направлении будет расширяться, а ключевым понятием останется "укрепление связей".

- Японские компании на протяжении многих лет активно участвуют в проектах в нефтегазовом секторе Азербайджана. Планирует ли Япония расширять сотрудничество с Азербайджаном в нефтегазовой и нефтехимической отраслях?

- Японские компании на протяжении многих лет участвуют в разработке нефтяного месторождения АЧГ и проекте трубопровода БТД. Энергетический сектор, прежде всего нефтегазовая отрасль, и впредь будет оставаться одним из перспективных направлений сотрудничества.

Развитие кадрового потенциала и обмен специалистами между компаниями в рамках этих проектов также являются весьма позитивными примерами сотрудничества между двумя странами.

Насколько нам известно, помимо месторождения АЧГ, в Азербайджане существует множество перспективных участков как на суше, так и на море, а на различных блоках ведутся геологоразведочные работы. Мы надеемся, что переговоры между заинтересованными японскими компаниями, SOCAR и нефтегазовыми компаниями различных стран будут успешно продолжаться и приведут к участию японских компаний в новых проектах.

Нам также известно об интересе японских компаний к нефтехимическому сектору. Обсуждение их возможного участия ведется на коммерческой основе. Мы надеемся, что участие японских компаний будет способствовать реализации взаимовыгодных проектов, отвечающих интересам обеих стран.

- Учитывая активное развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане, рассматривают ли японские компании возможность реализации проектов в этой сфере? Готово ли правительство Японии оказать финансовую поддержку таким инициативам?

- В рамках амбициозных инициатив Азербайджана в области зеленого роста, а также с учетом обсуждений между соответствующими структурами Азербайджана, японскими компаниями и другими организациями на COP29 рассматривается возможность реализации ряда соответствующих проектов.

Ожидается, что использование Совместного кредитного механизма (JCM), по которому в настоящее время обсуждается проведение первого заседания Совместного комитета, также придаст импульс реализации этих проектов и привлечению инвестиций.

- Когда ожидается первое заседание Совместного комитета по Совместному кредитному механизму (JCM) между Азербайджаном и Японией и какие конкретные проекты по декарбонизации могут быть рассмотрены в его рамках? Может ли JCM стать платформой для привлечения японских инвестиций и технологий в проекты в области возобновляемой энергетики и сокращения выбросов в Азербайджане?

- В совместном заявлении для прессы, опубликованном по итогам встречи министров иностранных дел во время июньского визита Джейхуна Байрамова в Японию, также отмечалось, что две страны договорились провести первое заседание Совместного комитета по JCM как можно скорее и содействовать сотрудничеству в области декарбонизации.

Ожидается, что в будущем JCM будет способствовать расширению мер по сокращению выбросов парниковых газов в Азербайджане, реализации японскими компаниями проектов в сфере зеленых технологий и увеличению инвестиций, а также дальнейшей активизации экономической деятельности между двумя странами.

- Можете ли вы рассказать об участии японских компаний в восстановлении и развитии освобожденных территорий Азербайджана? Есть ли потенциал для новых проектов? В каких сферах - включая сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру, цифровизацию и другие направления - вы видите наибольшие перспективы сотрудничества?

- В 2021 году японская компания TEPSCO разработала генеральный план развития электроэнергетики на этих территориях, предусматривающий использование возобновляемых источников энергии и концепцию умного города.

Я также участвовал в ознакомительных поездках для представителей дипломатического корпуса, организованных Министерством иностранных дел Азербайджана, что позволило мне лично ознакомиться с ситуацией на местах. Я стал свидетелем масштабных инфраструктурных работ, которые правительство Азербайджана активно осуществляет, включая восстановление дорог и подстанций, строительство жилых домов и аэропортов.

Стабильность и самостоятельное развитие Южного Кавказа имеют важное значение для всего международного сообщества, в том числе для Японии. Мы намерены рассматривать формы сотрудничества, которые могли бы внести вклад в достижение этих целей.

- Планирует ли Япония оказывать дальнейшую техническую и финансовую помощь Азербайджану в сфере разминирования через Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA)?

- Прежде всего хотели бы выразить глубокое уважение усилиям ANAMA и других соответствующих органов Азербайджана в области разминирования.

Япония в полной мере осознает, что загрязненные минами территории занимают значительные площади, их очистка требует больших ресурсов, в том числе времени, а международное сотрудничество в этой сфере имеет важнейшее значение.

Мы намерены и впредь собирать информацию о потребностях азербайджанской стороны, ходе работ по разминированию и характере поддержки, оказываемой международным сообществом, чтобы при необходимости рассмотреть возможные формы участия Японии в этом процессе.

- Какие новые образовательные, культурные и молодежные программы обмена между Азербайджаном и Японией планируются в ближайшем будущем? Рассматривает ли Япония возможность запуска новых стипендиальных программ для азербайджанских студентов?

- Япония реализует различные образовательные и стипендиальные программы, направленные на привлечение талантливых людей из Азербайджана и других стран мира. Посольство Японии также ежегодно проводит отбор кандидатов на получение государственных стипендий правительства Японии.

Благодаря этим программам многие азербайджанские студенты получили возможность учиться в Японии. В настоящее время несколько студентов из Азербайджана продолжают обучение в различных японских университетах.

Кроме того, граждане Азербайджана, получившие образование в Японии, активно работают в государственных органах, частных компаниях и образовательных учреждениях Азербайджана, а также в японских компаниях и других сферах.

Мы надеемся, что увеличение числа специалистов, работающих в этих сферах в обеих странах, будет способствовать дальнейшему расширению контактов между гражданами Японии и Азербайджана.