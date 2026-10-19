Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Из Казахстана выдворены 13 граждан КНР, обвиняемые в интернет-мошенничестве

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 13:54
    Из Казахстана выдворены 13 граждан КНР, обвиняемые в интернет-мошенничестве

    Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана задержал 13 граждан Китая за нарушение миграционного законодательства и организацию интернет-мошенничества.

    Как передает Report, об этом сообщает 24KZ.

    Всех задержанных выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства и передали правоохранительным органам Китая для дальнейшего разбирательства.

    Во время проверки выяснилось, что иностранцы организовали международную схему интернет-мошенничества. У задержанных обнаружили большое количество компьютеров, мобильных телефонов, оборудование спутникового интернета Starlink и крупные суммы на криптокошельках.

    По данным КНБ, мошенническая схема была направлена против граждан других государств, а действия группы координировались из-за рубежа.

    Дальнейшую проверку проводили совместно с Министерством общественной безопасности Китая. Выяснилось, что некоторые из задержанных находились в розыске на родине за аналогичные преступления.

    Интернет-мошенничество Депортация иностранцев Китайская Народная Республика (КНР) Казахстан
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:04
    Рубио: Вашингтон намерен развивать Средний коридор для доступа к рынкам США и ЦА
    В регионе
    14:03
    Протестующие студенты заблокировали вход в Лувр в Париже
    Другие страны
    13:59
    В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли около 40 человек
    Другие страны
    13:55
    В Баку временно изменена конечная остановка автобуса №49
    Инфраструктура
    13:54
    Из Казахстана выдворены 13 граждан КНР, обвиняемые в интернет-мошенничестве
    В регионе
    13:53
    Посол Японии: значение Азербайджана в Среднем коридоре продолжает расти
    Внешняя политика
    13:50
    Германия вызвала посла Ирана по делу об организации нападений на лидеров еврейской общины
    Другие страны
    13:50
    Фото
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Индивидуальные
    13:38
    У берегов Греции затонули два катера, погибли 12 человек - Обновлено
    Другие страны
    Лента новостей