Из Казахстана выдворены 13 граждан КНР, обвиняемые в интернет-мошенничестве

Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана задержал 13 граждан Китая за нарушение миграционного законодательства и организацию интернет-мошенничества.

Как передает Report, об этом сообщает 24KZ.

Всех задержанных выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства и передали правоохранительным органам Китая для дальнейшего разбирательства.

Во время проверки выяснилось, что иностранцы организовали международную схему интернет-мошенничества. У задержанных обнаружили большое количество компьютеров, мобильных телефонов, оборудование спутникового интернета Starlink и крупные суммы на криптокошельках.

По данным КНБ, мошенническая схема была направлена против граждан других государств, а действия группы координировались из-за рубежа.

Дальнейшую проверку проводили совместно с Министерством общественной безопасности Китая. Выяснилось, что некоторые из задержанных находились в розыске на родине за аналогичные преступления.