Из Казахстана выдворены 13 граждан КНР, обвиняемые в интернет-мошенничестве
- 19 октября, 2026
- 13:54
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Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана задержал 13 граждан Китая за нарушение миграционного законодательства и организацию интернет-мошенничества.
Как передает Report, об этом сообщает 24KZ.
Всех задержанных выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства и передали правоохранительным органам Китая для дальнейшего разбирательства.
Во время проверки выяснилось, что иностранцы организовали международную схему интернет-мошенничества. У задержанных обнаружили большое количество компьютеров, мобильных телефонов, оборудование спутникового интернета Starlink и крупные суммы на криптокошельках.
По данным КНБ, мошенническая схема была направлена против граждан других государств, а действия группы координировались из-за рубежа.
Дальнейшую проверку проводили совместно с Министерством общественной безопасности Китая. Выяснилось, что некоторые из задержанных находились в розыске на родине за аналогичные преступления.