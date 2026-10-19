Рубио: Вашингтон намерен развивать Средний коридор для доступа к рынкам США и ЦА

США намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского маршрута (ТМТМ или Средний коридор - прим.) и предоставлять партнерам больше возможностей для выхода на рынки США и Центральной Азии.

Как передает Report, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на министерской встрече в формате "C5+1" в Самарканде.

По словам Рубио, Центральная Азия исторически была перекрестком торговых путей между Востоком и Западом и сегодня вновь готова играть важную роль в международной торговле. Регион также становится центром инвестиций и экспорта, через который поставляются материалы, имеющие решающее значение для будущего всех стран.

Он отметил, что США стремятся обеспечить безопасность своих ключевых отраслей промышленности и цепочек поставок, чтобы сохранить независимость американской экономики и не зависеть от ненадежных иностранных партнеров или противников.

"Форум "C5+1" отражает не только заинтересованность США, но и их приверженность развитию более тесных и мирных отношений со странами Центральной Азии", - заявил госсекретарь.

По его словам, сотрудничество позволит странам региона и США обеспечить себя необходимыми ресурсами, инвестиционными возможностями и торговыми партнерствами, сохраняя суверенитет и независимость и повышая общее благосостояние.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп и лидеры стран Центральной Азии договорились создавать благоприятные нормативно-правовые условия и условия на рынке труда для расширения торговли и инвестиций. На нынешней встрече стороны намерены продолжить реализацию этих договоренностей.

Среди других приоритетов Вашингтона Рубио назвал укрепление энергетической безопасности и развитие интегрированных цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью в рамках диалога по критически важным минералам. США также намерены подготовить тысячи молодых специалистов для работы с передовыми американскими технологиями в развивающихся технологических секторах Центральной Азии.

Кроме того, в рамках "C5+1" планируется содействовать диалогу между государственным и частным секторами для существенного увеличения двусторонней торговли и инвестиций.

"У этой группы есть возможность объединить усилия и добиться беспрецедентного за последнее время развития наших стран", - подчеркнул госсекретарь.

В свою очередь, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил, что следующий этап сотрудничества в формате "C5+1" должен быть направлен не только на расширение двусторонних связей, но и на раскрытие потенциала Центральной Азии как интегрированного региона с новыми возможностями.

"Это означает укрепление экономической взаимосвязанности, привлечение передовых технологий и инвестиций, а также расширение доступа к мировым рынкам", - сказал он.

Саидов также выразил признательность Туркменистану за продуктивное сопредседательство в Секретариате "C5+1" в 2025-2026 годах. По его словам, этот период был отмечен активным взаимодействием на высоком уровне, проведением делового форума и новыми инициативами в сферах культуры и передовых технологий.

Одним из ключевых приоритетов Саидов назвал развитие стратегического партнерства в сфере критически важных минералов - от геологоразведки и переработки полезных ископаемых до создания местных промышленных кластеров.