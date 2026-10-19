Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Рубио: Вашингтон намерен развивать Средний коридор для доступа к рынкам США и ЦА

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 14:04
    Рубио: Вашингтон намерен развивать Средний коридор для доступа к рынкам США и ЦА

    США намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского маршрута (ТМТМ или Средний коридор - прим.) и предоставлять партнерам больше возможностей для выхода на рынки США и Центральной Азии.

    Как передает Report, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на министерской встрече в формате "C5+1" в Самарканде.

    По словам Рубио, Центральная Азия исторически была перекрестком торговых путей между Востоком и Западом и сегодня вновь готова играть важную роль в международной торговле. Регион также становится центром инвестиций и экспорта, через который поставляются материалы, имеющие решающее значение для будущего всех стран.

    Он отметил, что США стремятся обеспечить безопасность своих ключевых отраслей промышленности и цепочек поставок, чтобы сохранить независимость американской экономики и не зависеть от ненадежных иностранных партнеров или противников.

    "Форум "C5+1" отражает не только заинтересованность США, но и их приверженность развитию более тесных и мирных отношений со странами Центральной Азии", - заявил госсекретарь.

    По его словам, сотрудничество позволит странам региона и США обеспечить себя необходимыми ресурсами, инвестиционными возможностями и торговыми партнерствами, сохраняя суверенитет и независимость и повышая общее благосостояние.

    Он добавил, что президент США Дональд Трамп и лидеры стран Центральной Азии договорились создавать благоприятные нормативно-правовые условия и условия на рынке труда для расширения торговли и инвестиций. На нынешней встрече стороны намерены продолжить реализацию этих договоренностей.

    Среди других приоритетов Вашингтона Рубио назвал укрепление энергетической безопасности и развитие интегрированных цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью в рамках диалога по критически важным минералам. США также намерены подготовить тысячи молодых специалистов для работы с передовыми американскими технологиями в развивающихся технологических секторах Центральной Азии.

    Кроме того, в рамках "C5+1" планируется содействовать диалогу между государственным и частным секторами для существенного увеличения двусторонней торговли и инвестиций.

    "У этой группы есть возможность объединить усилия и добиться беспрецедентного за последнее время развития наших стран", - подчеркнул госсекретарь.

    В свою очередь, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил, что следующий этап сотрудничества в формате "C5+1" должен быть направлен не только на расширение двусторонних связей, но и на раскрытие потенциала Центральной Азии как интегрированного региона с новыми возможностями.

    "Это означает укрепление экономической взаимосвязанности, привлечение передовых технологий и инвестиций, а также расширение доступа к мировым рынкам", - сказал он.

    Саидов также выразил признательность Туркменистану за продуктивное сопредседательство в Секретариате "C5+1" в 2025-2026 годах. По его словам, этот период был отмечен активным взаимодействием на высоком уровне, проведением делового форума и новыми инициативами в сферах культуры и передовых технологий.

    Одним из ключевых приоритетов Саидов назвал развитие стратегического партнерства в сфере критически важных минералов - от геологоразведки и переработки полезных ископаемых до создания местных промышленных кластеров.

    Марко Рубио Бахтиёр Саидов Соединенные Штаты Америки (США) Центральная Азия Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Rubio: ABŞ və Mərkəzi Asiya bazarlarına çıxış üçün Orta Dəhlizi inkişaf etdirmək niyyətindəyik
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    14:04
    Рубио: Вашингтон намерен развивать Средний коридор для доступа к рынкам США и ЦА
    В регионе
    14:03
    Протестующие студенты заблокировали вход в Лувр в Париже
    Другие страны
    13:59
    В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли около 40 человек
    Другие страны
    13:55
    В Баку временно изменена конечная остановка автобуса №49
    Инфраструктура
    13:54
    Из Казахстана выдворены 13 граждан КНР, обвиняемые в интернет-мошенничестве
    В регионе
    13:53
    Посол Японии: значение Азербайджана в Среднем коридоре продолжает расти
    Внешняя политика
    13:50
    Германия вызвала посла Ирана по делу об организации нападений на лидеров еврейской общины
    Другие страны
    13:50
    Фото
    Делегация зарубежных спортивных организаций посетила Ичеришехер
    Индивидуальные
    13:38
    У берегов Греции затонули два катера, погибли 12 человек - Обновлено
    Другие страны
    Лента новостей