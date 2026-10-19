Германия вызвала посла Ирана по делу об организации нападений на лидеров еврейской общины

МИД Германии вызвал посла Ирана после приговоров в отношении двух мужчин, которых германский суд признал виновными в шпионаже в пользу Исламской Республики и организации нападений на лидеров еврейской общины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии.

Речь идет о подготовке нападений на председателя Центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу Германо-израильского общества Фолькера Бека.

"За злонамеренными попытками нападений на Йозефа Шустера и Фолькера Бека последуют юридические последствия", - говорится в сообщении.

Отметим, что 15 октября Высший региональный суд Гамбурга приговорил двух мужчин к тюремному заключению за шпионаж в пользу Ирана и подготовку нападений на представителей еврейской общины Германии.

Суд признал 54-летнего Али С. и 43-летнего Таваба М., проживавших в Дании, виновными в шпионаже, а также в подготовке убийств и поджогов. Али С. приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы, Таваба М. - к четырем с половиной годам.

Согласно материалам дела, мужчины следили за Йозефом Шустером и Фолькером Беком. Кроме того, Али С. готовил поджог кошерного продуктового магазина в Берлине.