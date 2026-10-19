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    Германия вызвала посла Ирана по делу об организации нападений на лидеров еврейской общины

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 13:50
    Германия вызвала посла Ирана по делу об организации нападений на лидеров еврейской общины

    МИД Германии вызвал посла Ирана после приговоров в отношении двух мужчин, которых германский суд признал виновными в шпионаже в пользу Исламской Республики и организации нападений на лидеров еврейской общины.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии.

    Речь идет о подготовке нападений на председателя Центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу Германо-израильского общества Фолькера Бека.

    "За злонамеренными попытками нападений на Йозефа Шустера и Фолькера Бека последуют юридические последствия", - говорится в сообщении.

    Отметим, что 15 октября Высший региональный суд Гамбурга приговорил двух мужчин к тюремному заключению за шпионаж в пользу Ирана и подготовку нападений на представителей еврейской общины Германии.

    Суд признал 54-летнего Али С. и 43-летнего Таваба М., проживавших в Дании, виновными в шпионаже, а также в подготовке убийств и поджогов. Али С. приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы, Таваба М. - к четырем с половиной годам.

    Согласно материалам дела, мужчины следили за Йозефом Шустером и Фолькером Беком. Кроме того, Али С. готовил поджог кошерного продуктового магазина в Берлине.

    Федеративная Республика Германия (ФРГ) Вызов посла Еврейская община
    İran səfiri Almaniya XİN-ə çağırılıb
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