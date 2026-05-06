Трамп заявил об удвоении стоимости проекта Бального зала Белого дома

Президент США Дональд Трамп сообщил, что стоимость строительства Бального зала на восточной стороне Белого дома увеличилась вдвое по сравнению с первоначальными оценками.

Как передает Report, об этом он сообщил в Truth Social.

"Первоначальная стоимость составляла $200 млн, а увеличенный по размеру и выполненный по самым высоким стандартам проект обойдется менее чем в $400 млн. Он будет великолепным, безопасным и надежным!", - написал он.

Он отметил, что Бальный зал Белого дома "быстро строится" на восточной стороне резиденции.

Трамп объяснил рост стоимости тем, что после детального изучения проекта выяснилось: он почти вдвое больше по масштабу и значительно превосходит первоначальный вариант по качеству. По его словам, первоначальное предложение не обеспечивало бы достаточных возможностей для проведения необходимых мероприятий, встреч и даже будущих инаугураций.

"Это было необходимое изменение, оно было принято давно, но фейковые СМИ не сообщили об этом, пытаясь представить ситуацию как перерасход средств. На самом деле проект реализуется с опережением графика и в рамках бюджета! Спасибо за внимание к этому вопросу", - добавил он.