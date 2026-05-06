İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Tramp Ağ Evin Bal zalının tikinti xərclərinin iki dəfə artması barədə açıqlama verib

    Digər ölkələr
    • 06 may, 2026
    • 16:38
    Tramp Ağ Evin Bal zalının tikinti xərclərinin iki dəfə artması barədə açıqlama verib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evin şərq tərəfindəki Bal zalının tikinti dəyərinin ilkin qiymətləndirmələrlə müqayisədə iki dəfə artdığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social"da məlumat verib.

    "İlkin xərc 200 milyon dollar idi. Ən yüksək standartlara uyğun həyata keçirilən layihənin dəyəri 400 milyon dollardan az olacaq. O, möhtəşəm, təhlükəsiz və etibarlı olacaq!", - D.Tramp yazıb.

    O qeyd edib ki, Ağ Evin Bal zalı iqamətgahın şərq tərəfində "sürətlə tikilir".

    Bildirilib ki, layihə keyfiyyətinə görə ilkin variantı əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir. Onun sözlərinə görə, ilkin təklif zəruri tədbirlərin, görüşlərin və hətta gələcək inauqurasiyaların keçirilməsi üçün kifayət qədər imkanlar təmin etməyəcəkdi.

    "Bu, zəruri bir dəyişiklik idi, o, çoxdan qəbul edilmişdi, lakin saxta KİV-lər vəziyyəti vəsaitlərin artıq xərclənməsi kimi təqdim etməyə çalışaraq bu barədə məlumat vermədilər. Əslində layihə büdcə çərçivəsində həyata keçirilir!", - o əlavə edib.

    Donald Tramp Ağ Ev
    Трамп заявил об удвоении стоимости проекта Бального зала Белого дома

    Son xəbərlər

    20:06
    Foto

    "Heydər Əliyev kuboku-2026": Qız boksçulardan ibarət millimiz 17 medalla komanda hesabında birinci olub

    Komanda
    19:59

    Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atır

    Digər ölkələr
    19:46

    IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcək

    Maliyyə
    19:29

    İsrail hərbçiləri 2 mindən çox "Hizbullah" yaraqlısını öldürüb

    Digər ölkələr
    19:25

    Tramp Çinə səfərindən əvvəl İranla razılaşmanın bağlanmasını mümkün sayıb

    Digər ölkələr
    19:23
    Foto

    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    19:21
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə ekoloji əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Ekologiya
    19:09

    IsDB: Qarabağ suvarma kanalının maliyyələşdirilməsinə dair sazişin iyunda imzalanması planlaşdırılır

    İnfrastruktur
    18:46

    CNN-in qurucusu Ted Törner vəfat edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti