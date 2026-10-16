Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsindəki ilk matçında məğlub olub
Komanda
- 16 oktyabr, 2026
- 23:48
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Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində ilk matçını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, səfərdə Çexiya yığması ilə qarşılaşan komanda 1:2 hesabı ilə məğlub olub.
Qarşılaşma Fridek-Mistekdəki "Hala Polarka" İdman Arenasında keçirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin yer aldığı 12-ci qrupda digər rəqib Latviya yığmasıdır.
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