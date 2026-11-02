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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Токаев предупредил об ответственности за попытки нанести ущерб Казахстану

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 21:05
    Токаев предупредил об ответственности за попытки нанести ущерб Казахстану

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что лица, пытающиеся своими действиями нанести ущерб стране, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом глава государства заявил на встрече с коллективом и членами профсоюза компании Qarmet в Темиртау.

    "Для успешного продолжения реформ во имя народных интересов нам нужны мир и стабильность внутри страны. А все, кто желает беды нашей стране и своими действиями пытается нанести ущерб Казахстану, должны и будут привлекаться к ответственности согласно принципу "закон и порядок"", - подчеркнул Токаев.

    Президент также подтвердил приверженность Казахстана политике межэтнического и межрелигиозного согласия, а также принципу единства в многообразии.

    "В стране должны царить закон и порядок. Казахстан - миролюбивая страна. Мы продолжим курс на развитие сотрудничества со всеми соседними государствами, всеми заинтересованными государствами в современном мире, большими и малыми, чтобы внести свой посильный вклад в дело укрепления мира и безопасности", - заявил глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев Казахстан
    Tokayev Qazaxıstana zərər vurmağa cəhd edənlərin məsuliyyətə cəlb olunacağını bildirib
    Tokayev: Those seeking to harm Kazakhstan will be held accountable
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