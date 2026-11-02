Токаев предупредил об ответственности за попытки нанести ущерб Казахстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что лица, пытающиеся своими действиями нанести ущерб стране, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом глава государства заявил на встрече с коллективом и членами профсоюза компании Qarmet в Темиртау.

"Для успешного продолжения реформ во имя народных интересов нам нужны мир и стабильность внутри страны. А все, кто желает беды нашей стране и своими действиями пытается нанести ущерб Казахстану, должны и будут привлекаться к ответственности согласно принципу "закон и порядок"", - подчеркнул Токаев.

Президент также подтвердил приверженность Казахстана политике межэтнического и межрелигиозного согласия, а также принципу единства в многообразии.

"В стране должны царить закон и порядок. Казахстан - миролюбивая страна. Мы продолжим курс на развитие сотрудничества со всеми соседними государствами, всеми заинтересованными государствами в современном мире, большими и малыми, чтобы внести свой посильный вклад в дело укрепления мира и безопасности", - заявил глава государства.