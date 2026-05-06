    • 06 мая, 2026
    • 16:25
    Fox Sports готов платить $50 тыс. зрителю, который посмотрит все матчи ЧМ-2026

    Телеканал Fox Sports и платформа по поиску работы Indeed объявили об открытии вакансии "главного зрителя Чемпионата мира по футболу" с зарплатой $50 тыс.

    Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом заявил президент по маркетингу телеканала Fox Sports Роберт Готтлиб.

    По его словам, с учетом того, что ЧМ-2026 станет историческим турниром, поэтому требует столь же исторического подхода к подбору персонала.

    "Один человек получит работу всей своей жизни, чтобы пережить и прочувствовать каждую историю, каждую команду и каждый волнующий момент, которые определяют эту прекрасную игру. Он должен посмотреть все 104 матчей, создать контент, а также принять участие в мероприятиях во время трансляции матчей на Таймс-сквер", - отметил он.

    ЧМ по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

    DÇ-2026: 104 oyuna baxmaq üçün 50 min dollar maaş təklif olunur

