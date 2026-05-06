Румыния отменила торжества ко Дню Европы после отставки правительства

В Румынии отменили празднование Дня Европы в президентском дворце на фоне политического кризиса, а также отложен визит председателя Европарламента Роберты Метсолы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Agepress, торжественные мероприятия в президентском дворце были отменены на фоне политического кризиса после вынесения вотума недоверия правительству Румынии.

"Это решение было принято с учетом политического контекста и последних событий, которые требуют полной концентрации институциональных усилий на поиске выхода из сложившейся ситуации", - сообщили в администрации президента страны.

Ожидалось, что Метсола должна была 9 мая принять участие в мероприятии в рамках "Европейской недели во дворце Котрочени".

Напомним, 5 мая Румыния осталась без правительства после вынесения вотума недоверия кабинету во главе с Илие Боложан. Политический кризис обострился после выхода социал-демократов из правящей коалиции из-за разногласий с Национал-либеральной партией, которая после голосования также перешла в оппозицию.