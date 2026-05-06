    Глава Equinor: Из-за ситуации на Ближнем Востоке сбои с поставками продлятся еще на 6 месяцев

    Сбои в поставках энергоресурсов на мировые рынки продлятся как минимум, еще на 6 месяцев из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу NRK заявил глава норвежской компании Equinor Андерс Опедал.

    "Даже если бы сейчас наступил мир, потребовалось бы время - мы считаем, что не менее шести месяцев - прежде чем ситуация вернется к норме. Многие суда заблокированы в Ормузском проливе, другие разбросаны по всему миру и должны вернуться, поэтому это займет некоторое время", - сказал он, отметив, что "никто не выиграет от этой войны".

