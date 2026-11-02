Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов взял золото турнира в Сербии

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Азербайджанские тхэквондисты завоевали одну золотую и одну бронзовую медали на международном турнире Serbia Open 2026 в Белграде.

Об этом Report сообщили в Федерации тхэквондо Азербайджана.

Гашим Магомедов (63 кг) завоевал золотую медаль, а Миная Акбарова (46 кг) бронзовую.