Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов взял золото турнира в Сербии
Индивидуальные
- 02 ноября, 2026
- 20:43
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Азербайджанские тхэквондисты завоевали одну золотую и одну бронзовую медали на международном турнире Serbia Open 2026 в Белграде.
Об этом Report сообщили в Федерации тхэквондо Азербайджана.
Гашим Магомедов (63 кг) завоевал золотую медаль, а Миная Акбарова (46 кг) бронзовую.
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