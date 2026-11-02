Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов взял золото турнира в Сербии

    Индивидуальные
    • 02 ноября, 2026
    • 20:43
    Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов взял золото турнира в Сербии

    Азербайджанские тхэквондисты завоевали одну золотую и одну бронзовую медали на международном турнире Serbia Open 2026 в Белграде.

    Об этом Report сообщили в Федерации тхэквондо Азербайджана.

    Гашим Магомедов (63 кг) завоевал золотую медаль, а Миная Акбарова (46 кг) бронзовую.

    Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов взял золото турнира в Сербии
    Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов взял золото турнира в Сербии
    Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов взял золото турнира в Сербии
    Гашим Мамедов Serbia Open 2026 Федерация тхэквондо Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan taekvondoçusu Qaşim Maqomedov beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb
    Фото
    Azerbaijan wins gold and bronze at Serbia Open taekwondo tournament
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