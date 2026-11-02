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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan taekvondoçusu Qaşim Maqomedov beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 02 noyabr, 2026
    • 20:32
    Azərbaycan taekvondoçusu Qaşim Maqomedov beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb

    Azərbaycanın taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri Serbiyanın Belqrad şəhərində keçirilən "Serbia Open 2026" beynəlxalq turnirində 1 qızıl və 1 bürünc medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.

    Kişilər arasında Qaşim Maqomedov (63 kq) qızıl medala sahib çıxıb. Qadınların mübarizəsində isə Minayə Əkbərova (46 kq) fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb.

    Azərbaycan taekvondoçusu Qaşim Maqomedov beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb
    Azərbaycan taekvondoçusu Qaşim Maqomedov beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb
    Azərbaycan taekvondoçusu Qaşim Maqomedov beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb
    Qaşim Maqomedov Minayə Əkbərova Serbia Open 2026 Azərbaycan Taekvondo Federasiyası
    Foto
    Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов взял золото турнира в Сербии
    Foto
    Azerbaijan wins gold and bronze at Serbia Open taekwondo tournament
    MiniBoss
    MiniBoss

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