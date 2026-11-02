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    Макрон поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку Франции в условиях энергокризиса

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 20:57
    Макрон поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку Франции в условиях энергокризиса

    Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил партнеров с Ближнего Востока за оказании помощи его стране в период энергетического кризиса.

    Как сообщает Report, об этом Макрон написал на своей странице в соцсети Х.

    Он отметил, что за счет стабилизации поставок энергоресурсов из региона во Франции цены на дизель удалось снизить на более чем 10 евроцентов за литр.

    Макрон напомнил, что в октябре Франция также приняла решение высвободить 10 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы оперативно снизить давление на предложение и цены на топливо.

    Кроме того, французская сторона провела переговоры с партнерами на Ближнем Востоке с целью обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов. По словам Макрона, партнеры взяли на себя соответствующие обязательства, а значительные объемы поставок уже обеспечены.

    "Они пошли нам навстречу, и мы хотим выразить им за это благодарность. Результат налицо: цена литра дизельного топлива снизилась более чем на 10 евроцентов. И все это без изменения налогов и популистских мер. Конкретные решения приносят реальные результаты", - сказал он.

    Макрон также отметил, что эскалация на Ближнем Востоке не была выбором Франции, поэтому ее граждане не должны расплачиваться за это: "Эта война не была нашим выбором, и французские граждане не должны расплачиваться за нее при каждой заправке автомобиля. Именно поэтому мы продолжаем дипломатические усилия, направленные на восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе".

    Эмманюэль Макрон Цены на энергоносители Дизельное топливо Эскалация на Ближнем Востоке
    Makron enerji böhranında Fransaya dəstəyə görə Yaxın Şərq ölkələrinə təşəkkür edib
    Macron thanks Middle Eastern partners as French diesel prices fall
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