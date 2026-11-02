Макрон поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку Франции в условиях энергокризиса

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил партнеров с Ближнего Востока за оказании помощи его стране в период энергетического кризиса.

Как сообщает Report, об этом Макрон написал на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что за счет стабилизации поставок энергоресурсов из региона во Франции цены на дизель удалось снизить на более чем 10 евроцентов за литр.

Макрон напомнил, что в октябре Франция также приняла решение высвободить 10 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы оперативно снизить давление на предложение и цены на топливо.

Кроме того, французская сторона провела переговоры с партнерами на Ближнем Востоке с целью обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов. По словам Макрона, партнеры взяли на себя соответствующие обязательства, а значительные объемы поставок уже обеспечены.

"Они пошли нам навстречу, и мы хотим выразить им за это благодарность. Результат налицо: цена литра дизельного топлива снизилась более чем на 10 евроцентов. И все это без изменения налогов и популистских мер. Конкретные решения приносят реальные результаты", - сказал он.

Макрон также отметил, что эскалация на Ближнем Востоке не была выбором Франции, поэтому ее граждане не должны расплачиваться за это: "Эта война не была нашим выбором, и французские граждане не должны расплачиваться за нее при каждой заправке автомобиля. Именно поэтому мы продолжаем дипломатические усилия, направленные на восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе".