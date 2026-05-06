"Equinor"un rəhbəri: Enerji tədarükündəki fasilələr ən azı altı ay davam edəcək
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 16:32
Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar dünya bazarlarına enerji resurslarının tədarükündə yaranan fasilələr ən azı 6 ay davam edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Norveçin "Equinor" şirkətinin rəhbəri Anders Opedal NRK telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Sülh indi bərqərar olsa belə, vəziyyətin normalaşması azı altı ay çəkə bilər. Bir çox gəmilər Hörmüz boğazında bloklanıb, digərləri bütün dünyaya səpələnib və geri qayıtmalıdırlar, buna görə də bu, müəyyən vaxt aparacaq", - deyib rəhbər əlavə edib ki, bu müharibədən heç kim heç nə qazanmayacaq.
Son xəbərlər
20:06
Foto
"Heydər Əliyev kuboku-2026": Qız boksçulardan ibarət millimiz 17 medalla komanda hesabında birinci olubKomanda
19:59
Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atırDigər ölkələr
19:46
IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcəkMaliyyə
19:29
İsrail hərbçiləri 2 mindən çox "Hizbullah" yaraqlısını öldürübDigər ölkələr
19:25
Tramp Çinə səfərindən əvvəl İranla razılaşmanın bağlanmasını mümkün sayıbDigər ölkələr
19:23
Foto
Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilirDaxili siyasət
19:21
Foto
Azərbaycan və Türkiyə ekoloji əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edibEkologiya
19:09
IsDB: Qarabağ suvarma kanalının maliyyələşdirilməsinə dair sazişin iyunda imzalanması planlaşdırılırİnfrastruktur
18:46