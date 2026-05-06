    Lufthansa предупредила о повышении цен на билеты из-за расходов на авиатопливо

    Германская авиакомпания Lufthansa предупредила, что повысит цены на билеты и сократит количество рейсов, чтобы компенсировать ожидаемое увеличение расходов на авиатопливо в этом году на 1,7 млрд евро.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении авиакомпании.

    В нем говорится о том, что конфликт на Ближнем Востоке создает огромные проблемы для авиационной отрасли, и "возможное сокращение доступности топлива в конце года является дополнительным фактором риска".

    "Рост цен на авиационное топливо в настоящее время приводит к дополнительным расходам в размере 1,7 млрд евро в 2026 году. Группа намерена компенсировать эту дополнительную финансовую нагрузку в следующих кварталах за счет увеличения доходов от продажи билетов, оптимизации планирования сети и дальнейших мер по экономии расходов", – сказано в заявлении.

    Компания не уточнила насколько повысит стоимость авиабилетов.

    При этом Lufthansa сообщила, что спрос на авиаперевозки остается высоким и что она ожидает "активного" летнего туристического сезона.

