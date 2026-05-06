    Lufthansa заявила о рисках для финансовых показателей из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Германская авиакомпания Lufthansa заявляет о растущем риске для своих финансовых показателей из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление компании.

    В нем говорится о том, что почти полное закрытие Ормузского пролива продолжает влиять на мировые поставки нефти, что приводит к резкому росту цен на авиационное топливо.

    "Хотя в настоящее время никаких ограничений на поставки керосина в хабы Lufthansa Group не ожидается, потенциальное снижение доступности топлива в конце года представляет собой дополнительный фактор риска", - сообщили в компании.

    Данное заявление сделано на фоне банкротства американской авиакомпании Spirit Airlines в минувшие выходные. Это произошло из-за роста цен на топливо, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке.

