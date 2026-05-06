В Екатеринбурге обрушилась часть кровли колледжа, эвакуированы 97 человек
В регионе
- 06 мая, 2026
- 16:40
В Екатеринбурге обрушилась часть кровли Уральского колледжа технологий и предпринимательства на площади 400 кв. м.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
В связи с инцидентом из здания эвакуированы 97 человек.
Информация о пострадавших уточняется.
