В Екатеринбурге обрушилась часть кровли колледжа, эвакуированы 97 человек

В Екатеринбурге обрушилась часть кровли Уральского колледжа технологий и предпринимательства на площади 400 кв. м.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В связи с инцидентом из здания эвакуированы 97 человек.

Информация о пострадавших уточняется.