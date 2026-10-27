Объявленный Баку "персоной нон грата" Мухаммед Эмин Йылдырым задержан в Стамбуле

Представитель стамбульского бюро журнала и медиагруппы Köklü Değişim Мухаммед Эмин Йылдырым, объявленный Азербайджаном "персоной нон грата", задержан в Стамбуле.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкую прессу.

Отмечается, что Йылдырым был задержан стамбульской полицией за публикации в социальных сетях. Однако правоохранительные органы не раскрыли причину его задержания.

Напомним, что 21 октября Азербайджан включил 31 гражданина Турции в список "нежелательных лиц". В заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана отмечалось, что основанием для этого стали заявления указанных лиц в соцсетях и интернет-платформах, направленные против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана. Кроме того, в их публикациях содержались призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти на почве радикализма.