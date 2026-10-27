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    Объявленный Баку "персоной нон грата" Мухаммед Эмин Йылдырым задержан в Стамбуле

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 01:14
    Объявленный Баку персоной нон грата Мухаммед Эмин Йылдырым задержан в Стамбуле

    Представитель стамбульского бюро журнала и медиагруппы Köklü Değişim Мухаммед Эмин Йылдырым, объявленный Азербайджаном "персоной нон грата", задержан в Стамбуле.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкую прессу.

    Отмечается, что Йылдырым был задержан стамбульской полицией за публикации в социальных сетях. Однако правоохранительные органы не раскрыли причину его задержания.

    Напомним, что 21 октября Азербайджан включил 31 гражданина Турции в список "нежелательных лиц". В заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана отмечалось, что основанием для этого стали заявления указанных лиц в соцсетях и интернет-платформах, направленные против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана. Кроме того, в их публикациях содержались призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти на почве радикализма.

    Задержание подозреваемых Турция
    Azərbaycanın "arzuolunmaz şəxs" elan etdiyi Muhammed Emin Yıldırım İstanbulda saxlanılıb
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