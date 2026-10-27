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    Минуло шесть лет со дня совершенного армянами теракта в селе Гараюсифли

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 00:00
    Минуло шесть лет со дня совершенного армянами теракта в селе Гараюсифли

    Минуло шесть лет со дня, когда Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу Барду. Это был очередной террористический акт армянской стороны в ходе 44-ой дневной Отечественной войны, целью которого были мирные жители.

    Как напоминает Report, 27 октября 2020 года противник обстрелял ракетами "Смерч" село Гараюсифли Бардинского района, расположенное вдалеке от зоны боевых действий.

    В результате ракетного обстрела погибли мирные жители - Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы (2013 года рождения), еще 13 человек получили ранения.

    Из-за ракетного удара были полностью разрушены несколько жилых домов, жителям нанесен значительный ущерб.

    Отметим, что ВС Армении трижды (5, 27 и 28 октября) подвергали обстрелу Бардинский район и центр города с применением ракет и тяжелой артиллерии. В результате этих ударов погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

    44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Ermənistanın Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 6 il ötür
    6 years pass since Armenia's terror attack in Azerbaijan's Garayusifli village
    MiniBoss
    44 filmi

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