Министры обороны Е5: Европа усилит давление на Россию и расширит поддержку Украины

Европа продолжит усиливать давление на Россию и расширять военную поддержку Украины на фоне новых российских атак и приближения зимы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявили участники встречи министров обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании (страны Е5) в Париже с участием главы евродипломатии Каи Каллас, комиссара Андриса Кубилиса и замгенсекретаря НАТО Радмилы Шекеринской.

"Надежды на скорое установление мира в Украине мало", - сказала Каллас на пресс-конференции, отметив, что Россия в последние дни вновь нанесла массированные удары по Киеву и атаковала гражданские суда в Черном море.

По ее словам, в октябре ЕС принял крупнейший с начала войны пакет санкционных мер в отношении физических и юридических лиц, а также продолжает работу над новыми ограничениями. Давление на российский теневой флот уже вынудило сотни танкеров, перевозящих нефть в обход санкций, сменить маршруты и нести дополнительные расходы, отметила она.

Каллас также подчеркнула необходимость укрепления европейского оборонного потенциала и его практического применения, чтобы рост военных расходов ЕС приводил к реальному увеличению возможностей европейских вооруженных сил.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит признаков готовности президента России Владимира Путина к прекращению огня или мирному урегулированию.

"Ничто, абсолютно ничто не указывает на то, что Владимир Путин хотя бы в малейшей степени заинтересован в прекращении огня или даже в мире", - сказал он, добавив, что Москва пытается затянуть время и усилить давление на украинское население посредством систематических ударов по энергетической и водной инфраструктуре.

По словам Писториуса, европейские страны намерены теснее координировать оборонную политику в рамках E5. Министры также договорились дополнить встречи на министерском уровне консультациями по вопросам политики и планирования с участием заместителей начальников генеральных штабов и политических директоров. Первые такие переговоры должны пройти в Берлине до конца года.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг назвал угрозу со стороны России самой серьезной для Великобритании и НАТО со времен окончания холодной войны.

По его словам, речь идет не только о войне против Украины, но и о гибридных угрозах, которые проявляются в виде действий, направленных на дестабилизацию европейских стран и подрыв единства НАТО. Стритинг охарактеризовал подобные действия как "терроризм, спонсируемый государством".

Он также заявил, что британское правительство продолжит наращивать оборонные расходы. Глава военного ведомства указал, что расходы Великобритании на оборону должны вырасти с нынешних 2,3% ВВП до 2,7%, а в дальнейшем страна намерена двигаться к целевому показателю НАТО в 3,5% ВВП к 2035 году.

Участники встречи подтвердили приверженность принципу укрепления европейской обороны в рамках "более сильного НАТО" и продолжению поддержки Украины.

Следующая встреча министров обороны E5 состоится в Риме в марте 2027 года.