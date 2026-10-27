E5-in müdafiə nazirləri: Avropa Rusiyaya təzyiqi artıracaq, Ukraynaya dəstəyi genişləndirəcək
- 27 oktyabr, 2026
- 01:49
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Avropa Rusiyanın yeni hücumları və qışın yaxınlaşması fonunda bu ölkəyə təzyiqi artırmağa və Ukraynaya hərbi dəstəyi genişləndirməyə davam edəcək.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Fransa, Almaniya, İtaliya, Polşa və Böyük Britaniya (E5 ölkələri) müdafiə nazirlərinin Parisdə keçirilən toplantısında Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas, komissar Andris Kubilis və NATO baş katibinin müavini Radmila Sekerinskanın iştirakı ilə keçirilən görüşün iştirakçıları bildiriblər.
"Ukraynada tez bir zamanda sülhə ümid azdır", - K.Kallas mətbuat konfransında Rusiyanın bu yaxınlarda Kiyevə qarşı kütləvi zərbələr endirdiyini və Qara dənizdə mülki gəmilərə hücum etdiyini vurğulayaraq bildirib.
Onun sözlərinə görə, Aİ oktyabrda müharibənin başlanğıcından bəri fərdlərə və təşkilatlara qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edib, həmçinin yeni məhdudiyyətlər üzərində işləməyə davam edir. K.Kallas deyib ki, Rusiyanın kölgə donanmasına təzyiq artıq sanksiyalardan yan keçərək neft daşıyan yüzlərlə tankeri marşrutları dəyişdirməyə və əlavə xərclər çəkməyə məcbur edib.
Kallas həmçinin Avropanın müdafiə imkanlarının gücləndirilməsinin və onların praktik tətbiqinin vacibliyini vurğulayıb ki, Aİ-nin hərbi xərclərinin artması Avropa silahlı qüvvələrinin imkanlarının real artmasına səbəb olsun.
Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius bildirib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin atəşkəs və ya sülh yolu ilə həlli qəbul etməyə hazır olduğunu göstərən heç bir əlamət görmür.
"Vladimir Putinin atəşkəs və ya hətta sülhlə maraqlandığını heç nə, qətiyyən heç nə göstərmir", - o, deyib. Nazir əlavə edib ki, Moskva enerji və su infrastrukturuna sistematik hücumlar vasitəsilə vaxt itirməyə və Ukrayna əhalisinə təzyiqi artırmağa çalışır.
B.Pistoriusun sözlərinə görə, Avropa ölkələri E5 çərçivəsində müdafiə siyasətlərini daha sıx əlaqələndirmək niyyətindədir. Nazirlər həmçinin görüşləri baş qərargah rəislərinin müavinləri və siyasi direktorların iştirakı ilə siyasət və planlaşdırma üzrə məsləhətləşmələrlə tamamlamaq barədə razılığa gəliblər. İlk belə danışıqların ilin sonuna qədər Berlində keçirilməsi planlaşdırılır.
Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Ues Stritinq Rusiyanın "Soyuq müharibə"nin sonundan bəri Böyük Britaniya və NATO üçün yaratdığı təhlükəni ən ciddi təhlükə adlandırıb.
Onun sözlərinə görə, söhbət təkcə Ukraynaya qarşı müharibədən yox, həm də Avropa ölkələrinin sabitliyini pozmağa və NATO-nun birliyini pozmağa yönəlmiş hərəkətlərdə özünü göstərən hibrid təhdidlərdən gedir. U.Stritinq bu cür hərəkətləri dövlətin sponsorluq etdiyi terrorçuluq adlandırıb.
O, həmçinin Britaniya hökumətinin müdafiə xərclərini artırmağa davam edəcəyini bildirib. Müdafiə naziri Böyük Britaniyanın müdafiə xərclərinin ÜDM-in hazırkı 2,3 %-dən 2,7 %-ə qədər artırılmalı olduğunu və ölkənin 2035-ci ilə qədər NATO-nun ÜDM-in 3,5 %-i hədəfinə doğru irəliləmək niyyətində olduğunu bildirib.
Görüş iştirakçıları "daha güclü NATO" çərçivəsində Avropanın müdafiəsinin gücləndirilməsi və Ukraynaya davamlı dəstək prinsipinə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər.
E5 müdafiə nazirlərinin növbəti görüşü 2027-ci ilin martında Romada keçiriləcək.