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    На Ясамале сегодня будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    • 27 октября, 2026
    • 00:29
    На Ясамале сегодня будут локальные перебои со светом

    В Ясамальском районе Баку сегодня будут локальные перебои в электроснабжении.

    Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.

    Так, с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Мухаммеда Хиябани, Шихали Гурбанова, Зяргярпалан, на Азербайджанском проспекте и в части жилого массива "Ени Ясамал-2".

    "После завершения ремонтных работ абоненты в указанных районах будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - отметили в "Азеришыг".

    Перебои с электричеством Ясамальский район ОАО Азеришыг
    Yasamalın bəzi ərazilərində bu gün işıq olmayacaq
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