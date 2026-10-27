На Ясамале сегодня будут локальные перебои со светом
Энергетика
- 27 октября, 2026
- 00:29
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В Ясамальском районе Баку сегодня будут локальные перебои в электроснабжении.
Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.
Так, с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Мухаммеда Хиябани, Шихали Гурбанова, Зяргярпалан, на Азербайджанском проспекте и в части жилого массива "Ени Ясамал-2".
"После завершения ремонтных работ абоненты в указанных районах будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - отметили в "Азеришыг".
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