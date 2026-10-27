На Ясамале сегодня будут локальные перебои со светом

В Ясамальском районе Баку сегодня будут локальные перебои в электроснабжении.

Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.

Так, с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Мухаммеда Хиябани, Шихали Гурбанова, Зяргярпалан, на Азербайджанском проспекте и в части жилого массива "Ени Ясамал-2".

"После завершения ремонтных работ абоненты в указанных районах будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - отметили в "Азеришыг".