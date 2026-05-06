AMB ölkədə kredit kartlarının sayının azalmasını şərh edib
Maliyyə
- 06 may, 2026
- 14:53
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) əhaliyə böyük limitlərlə kredit kartlarını verilməsinin qarşısını alıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
"Biz əmək haqqının 5 misli qədər limit tətbiq etdikdən sonra kredit kartlarının sayı aktiv şəkildə azalmağa başladı. Çünki kartlar vasitəsilə inanılmaz dərəcədə böyük borclanma baş verirdi. Biz bunun qarşısını aldıq", - deyə o qeyd edib.
AMB-nin açıqladığı statistik bülletenə əsasən, aprelin 1-nə ölkədəki 22,4 milyon ədəd ödəniş kartının 20,3 milyonu debet, 2,1 milyonu kredit kartı olub. Son 1 ildə debet kartların sayı 12 % artıb, kredit kartlarının sayı isə 9 % azalıb. Kartların ümumi sayında 10 % artım qeydə alınıb.
Son xəbərlər
15:48
Foto
Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilibMədəniyyət siyasəti
15:45
Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənibİKT
15:44
Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalıMaliyyə
15:44
"Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnibFutbol
15:44
Foto
Azərbaycan və Monqolustan prokurorluqları arasında memorandum imzalanıbHərbi
15:36
Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıbSosial müdafiə
15:34
Foto
Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunubElm və təhsil
15:27
İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölübDigər ölkələr
15:26