Tramp yaxın aylarda Kanada ilə ticarət sazişinin bağlanmasını mümkün hesab edib
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2026
- 01:14
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ABŞ və Kanada yaxın bir neçə ay ərzində ticarət sazişi bağlaya bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Fox 2" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Ola bilsin ki, söhbət bir-iki aydan gedir. Bunun daha tez, hətta konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl baş verməsi də istisna deyil. Lakin mən düzgün sövdələşmə bağlamaq istəyirəm. Mən qısamüddətli deyil, uzunmüddətli perspektivə istiqamətlənirəm. Saziş əldə olunduqda o, Amerika üçün əla bir sövdələşmə olacaq", - Amerika lideri deyib.
Daha əvvəl Ağ Evin Milli İqtisadi Şurasının rəhbəri Kevin Hasset bildirib ki, Vaşinqton və Ottava fəal şəkildə ticarət danışıqları aparır və yaxın vaxtlarda razılaşma əldə oluna bilər.
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