Трамп допустил заключение торговой сделки с Канадой в ближайшие месяцы

США и Канада могут заключить торговое соглашение в течение ближайших нескольких месяцев.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox 2.

"Возможно, речь идет о паре месяцев. Не исключено, что это произойдет раньше, даже до промежуточных выборов в Конгресс. Но я хочу заключить правильную сделку. Я ориентируюсь не на краткосрочную, а на долгосрочную перспективу. Когда соглашение будет достигнуто, оно станет отличной сделкой для Америки", - сказал американский лидер.

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет сообщил, что Вашингтон и Оттава активно ведут торговые переговоры и могут в ближайшее время достичь соглашения.