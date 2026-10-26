Трамп допустил заключение торговой сделки с Канадой в ближайшие месяцы
Другие страны
- 26 октября, 2026
- 00:51
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США и Канада могут заключить торговое соглашение в течение ближайших нескольких месяцев.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox 2.
"Возможно, речь идет о паре месяцев. Не исключено, что это произойдет раньше, даже до промежуточных выборов в Конгресс. Но я хочу заключить правильную сделку. Я ориентируюсь не на краткосрочную, а на долгосрочную перспективу. Когда соглашение будет достигнуто, оно станет отличной сделкой для Америки", - сказал американский лидер.
Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет сообщил, что Вашингтон и Оттава активно ведут торговые переговоры и могут в ближайшее время достичь соглашения.
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