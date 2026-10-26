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    Трамп допустил заключение торговой сделки с Канадой в ближайшие месяцы

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 00:51
    Трамп допустил заключение торговой сделки с Канадой в ближайшие месяцы

    США и Канада могут заключить торговое соглашение в течение ближайших нескольких месяцев.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox 2.

    "Возможно, речь идет о паре месяцев. Не исключено, что это произойдет раньше, даже до промежуточных выборов в Конгресс. Но я хочу заключить правильную сделку. Я ориентируюсь не на краткосрочную, а на долгосрочную перспективу. Когда соглашение будет достигнуто, оно станет отличной сделкой для Америки", - сказал американский лидер.

    Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет сообщил, что Вашингтон и Оттава активно ведут торговые переговоры и могут в ближайшее время достичь соглашения.

    Дональд Трамп Торговое соглашение Канада Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp yaxın aylarda Kanada ilə ticarət sazişinin bağlanmasını mümkün hesab edib
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