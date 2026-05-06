    В Баку состоялась конференция "Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана"

    Kультурная политика
    • 06 мая, 2026
    • 16:41
    В Баку состоялась конференция Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана

    В Баку состоялась конференция на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана".

    Об этом Report сообщили в Минкультуры.

    На мероприятии выступили заместитель министра культуры Саадат Юсифова, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, председатель Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" Фуад Мамедов, председатель правления Союза театральных деятелей Азербайджана Гаджи Исмаилов, народный поэт Вахид Азиз, народный артист Абдул Махмудов, председатель Сабаильской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Мухтар Нагиев, помощник министра культуры Эмин Гусейнов, которые рассказали об исключительной роли общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджанской культуры, о целенаправленной политике, проводимой им в направлении сохранения и популяризации национально-духовных ценностей.

    После выступлений была представлена художественная программа, включающая любимые музыкальные произведения общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Гейдар Алиев Саадат Юсифова Гаджи Исмаилов Вахид Азиз Министерство культуры Азербайджана
    Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilib
    Conference held on Heydar Aliyev and cultural values

