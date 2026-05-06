    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов представит Азербайджан на энергетическом форуме в Сербии

    Как сообщает Балканское бюро Report, замминистра посетит Белград для участия в мероприятии, которое пройдет 11-12 мая.

    В центре обсуждений - энергетическая безопасность, зеленый переход, возобновляемая энергетика и региональное сотрудничество.

    Белградский энергетический форум считается одной из ведущих площадок региона. К настоящему времени в нем приняли участие около 1 500 человек из разных стран. В этом году ожидаются представители правительств, международных организаций, инвесторы и энергетические компании.

    Сотрудничество в энергетике остается одним из ключевых направлений азербайджано-сербских экономических отношений. Азербайджан выступает важным партнером в диверсификации газоснабжения Сербии и экспортирует в страну природный газ.

    Стороны также работают над укреплением энергетической безопасности, в том числе через болгаро-сербский интерконнектор. Обсуждается участие SOCAR в энергетических проектах в Сербии и увеличение объемов газоснабжения.

    Эльнур Солтанов Минэнерго Азербайджана Белградский энергетический форум Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Azərbaycan Belqrad Enerji Forumunda təmsil olunacaq
    Azerbaijan to join Belgrade Energy Forum in May

