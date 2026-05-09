В Азербайджане отмечают годовщину Победы над фашизмом

Сегодня в Азербайджане отмечается 9 Мая - годовщина Победы над фашизмом.

Как сообщает Report, азербайджанский народ внес значительный вклад в победу во Второй мировой войне.

В годы войны на фронт из Азербайджана были отправлены более 600 тысяч человек, свыше половины из них погибли. Сотни азербайджанцев были удостоены высоких государственных наград за проявленное мужество. Особое место в истории войны занимают дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, а также Мехти Гусейнзаде, Исрафил Мамедов, Зия Буниятов и другие.

Одним из ключевых факторов Победы стала бакинская нефть. В годы войны большая часть нефти, добываемой в СССР, приходилась на Азербайджан. Только в 1941 году в республике было добыто 23,5 млн тонн нефти - более 70% общесоюзного объема. Благодаря труду азербайджанских нефтяников фронт бесперебойно снабжался топливом.

Во время войны Баку был не только промышленным и нефтяным центром, но и важным прифронтовым городом. Здесь лечились раненые, размещались эвакуированные люди и предприятия. Через Азербайджан также осуществлялись поставки в рамках программы ленд-лиза.

Азербайджанские ученые в те годы также работали на нужды фронта. Под руководством академика Юсифа Мамедалиева была создана технология производства высококачественного авиационного бензина.

24 апреля 2026 года президент Ильхам Алиев подписал указ о предоставлении единовременной финансовой помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или впоследствии умерших солдат, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд на родине.

9 Мая является в Азербайджане официальным государственным праздником. Вторая мировая война считается одной из самых трагических страниц в истории человечества - ее жертвами стали около 60 млн человек.