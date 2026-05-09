США анонсировали переговоры Израиля и Ливана в Вашингтоне по мирному соглашению

Представители Израиля и Ливана проведут в Вашингтоне 14–15 мая "детальные обсуждения", направленные на заключение всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

По его словам, в ходе переговоров будет сформирована рамочная основа для договоренностей о прочном мире, восстановлении суверенитета Ливана над всей территорией страны, делимитации границ, а также создании механизмов гуманитарной помощи и реконструкции.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что Вашингтон приветствует участие сторон в процессе, отметив, что долгосрочный мир возможен при полном восстановлении государственной власти в Ливане и разоружении движения "Хезболлах", признанного США террористической организацией.