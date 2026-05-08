В Нидерландах введут домашний карантин для пассажиров круизного судна MV Hondius
- 08 мая, 2026
- 23:40
Власти Нидерландов планируют отправить на шестинедельный домашний карантин пассажиров и членов экипажа круизного судна MV Hondius после их возвращения в страну на фоне вспышки хантавируса на борту.
Как передает Report, об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на письмо министра здравоохранения Нидерландов Софи Херманс в парламент.
Речь идет о десяти гражданах Нидерландов, которые будут репатриированы после прибытия лайнера на Канарские острова.
При этом власти пока не определили, каким образом будет осуществляться контроль за соблюдением режима изоляции.
