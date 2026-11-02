Назначен новый советник министра труда и соцзащиты населения

Рашид Везиров назначен советником министра труда и социальной защиты населения.

Как сообщили Report в Министерстве труда и соцзащиты населения, соответствующий приказ подписал министр Анар Алиев.

Рашид Везиров (1979 г.р.) является выпускником Азербайджанского медицинского университета, доктором философии по медицине. Участвовал в образовательных программах и программах повышения квалификации по больничному управлению в Азербайджанской дипломатической академии (Университет ADA) и в городе Фукуока, Япония.

На протяжении многих лет работал в сферах управления здравоохранением, координации международных проектов и организации медицинского обеспечения крупномасштабных мероприятий.

Занимал должность главного врача по медицинскому обеспечению на гонках "Формула-1", был заместителем руководителя по медицинским и антидопинговым вопросам в Оргкомитете Первых Европейских игр, проведенных в Баку в 2015 году. Также выступал в качестве советника по медицинским вопросам в рамках Игр исламской солидарности 2017 года, COP29 и Игр СНГ.

В различные периоды трудовой деятельности работал в Международном комитете Красного Креста и Глобальном фонде для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.